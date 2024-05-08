أمين بدار الإفتاء عن مكياج المرأة: "لا إنكار على الزينة المباحة في حدود المعقول"

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "خذ العفو وأأمر بالعرف، لا ننكر على المرأة أن تضع من الزينة المباح فى حدود المعقول، وما لا يلفت النظر".

وتابع: "المرأة ترتدى ما تريد ولا شرط للون معين، ما دام تحقق فيه الحجاب الشرعى لا يشف ولا يكشف ولا يصف، وكل هذا فى حدود ما لا يلفت النظر ويشعر ما يراها من الرجال إن سلوكها سيئ".

وعن على سؤال حول “هل تدريج الشعر يعتبر حرام؟”، قال: "تدريج الشعر ليس قزع، وليس فيه أى شيئ حرام، رغم إن الجانبين أخف من الرأس".

وتابع: "هناك قصات شعر حرام، وهى التى يشمئز منها النفس والغير لائقة بالذوق العام والتي لا تتوافق مع العرف".

فيما لفت الدكتور شريف جمال الدين، أستاذ طب وجراحة العيون، إلى أن حساسية العين والرمد الربيعى ينتشر بشكل كبير فى فترة الربيع، لافتا إلى أن حساسية العين موجودة طوال العام ويزداد تكاثرها فى فصل الربيع.

وأوضح: "الرمد الربيعى يحدث نتيجة تغير الأجواء، وانتشار حبوب اللقاح، وتلامسها معه الجسم والعينين، وتبدأ الأعراض باحمرار العين، والهياج، ويمكن أن يكون بسيطا أو أن تكون عنيفة جدا".

وأضاف: "يمكن الوقاية من الرمد الربيعى بارتداء نظارة شمس والبعد عن أماكن الرطوبة، وارتداء نظارة واقية، وكذلك تنظيف المنازل من حبوب اللقاح خاصة الملابس والفرش، وغسل اليدين باستمرار، وبالبعد عن الدخان وبعض أنواع المكياج تسبب الحساسية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.