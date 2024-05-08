«الإفتاء» تستطلع اليوم هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريًا

تستطلع دار الأفتاء المصرية عقب صلاة المغرب اليوم الأربعاء، هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريًا، الموافق 8 مايو 2024.



وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر ذى القعدة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق فلكيا يوم الخميس المقبل وعدته 29 يوما.



وأشار رابح في بيان أصدره اليوم السبت، إلى أن هلال شهر ذو القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 شوال الحالي الموافق 8 مايو الحالي "يوم الرؤية".



وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية " في مكة المكرمة، وفي القاهرة 38 دقيقة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين 32 -40 دقيقة.



وأضاف أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 8 -48 دقيقة.

