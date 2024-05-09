سموحة يصطدم مع زد الليلة بالدوري.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق سموحة المتتشي بفوزه الأخير علي الزمالك، لمهمة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك عنكما يستضيف نظيره زد، ضمن منافسات الأسبوع ال 22 من عمر مسابقة الدوري المصري و يلتقي الفريقان على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

موعد مباراة سموحة وزد

المباراة تقام في السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

معلق مباراة سموحة وزد

وأسندت قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق على اللقاء المعلق محمد الكوالينى.

نادي زد يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد 20 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة اليوم والذي جاء بقيادة محمود ناجي.

ويعاونه كلًا من سيد نافع مساعد أول، نور الدين سعيد مساعد ثان، ويتواجد إبراهيم محمد حكمًا رابعًا.