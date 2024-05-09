سما فاروق تسافر إلى المجر تايبيه للمشاركة في كأس العالم استعدادا للأولمبياد

غادرت مصر اللاعبه سما فاروق بطلة المنتخب المصري و المؤهله لأوليمبياد باريس 2024 للمشاركه في المعسكر الدولي بالمجر تايبيه استعداد للمشاركة في بطولة العالم خلال الفتره من 7 إلي 27 مايو الجاري .

وتاتي مشاركة سما فاروق في البطولة ضمن خطة اعداد الإتحاد المصري للكانوي و الكياك لإعداد اللاعبه و الإستعداد لأوليمبياد باريس 2024 و ذلك خلال الفتره من 7 إلى 27 مايو ، ويرافق اللاعبه مدرب المنتخب الكابتن أحمد وجدي.

وكان منتخب مصر للباراكانوي قد سافر للمجر للمشاركه في منافسات بطولة العالم للباراكانوي، والتي تستضيفها المجر خلال الفترة من 5 إلى 13 مايو الجاري، وتلك هي آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويترأس البعثة اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك و يرافقه محمد جودة المدير الفني لمنتخب الباراكانوي، و علي حسن مساعدًا للمدرب وإداريًا ، و اللاعبين أحمد نجيب ، نور الدين أحمد عزت، ياسين كمال، عمر فرج، سلوى إيهاب وضحى خالد

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكانوي يتحمل نفقات سفر الكابتن محمد جوده المدير الفني لمنتخب البارا كانوي 2 من اللاعبين ، دعما منه لنشاط الباراكانوي المصري.

وكان المنتخب الوطني للباراكانوي قد استعد للبطولة بمعسكرين بنادي الكشافة البحرية بالقاهره ، أقيم الأول خلال الفتره من 20 فبراير حتى 9 مارس الجاري وتم انهائه قبل بداية شهر رمضان و أقيم الثاني خلال الفتره من 19 مارس حتي 9 ابريل