الخميس 09 مايو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سما فاروق تسافر إلى المجر تايبيه للمشاركة في كأس العالم استعدادا للأولمبياد

بوابة الوفد الإلكترونية

غادرت مصر اللاعبه سما فاروق بطلة المنتخب المصري و المؤهله لأوليمبياد باريس 2024 للمشاركه في المعسكر الدولي بالمجر تايبيه استعداد للمشاركة في بطولة العالم خلال الفتره من 7 إلي 27 مايو الجاري .

وتاتي مشاركة سما فاروق في البطولة ضمن خطة اعداد الإتحاد المصري للكانوي و الكياك لإعداد اللاعبه و الإستعداد لأوليمبياد باريس 2024 و ذلك خلال الفتره من 7 إلى 27 مايو ، ويرافق اللاعبه مدرب المنتخب الكابتن أحمد وجدي. 

 

وكان منتخب مصر للباراكانوي قد سافر للمجر للمشاركه في منافسات بطولة العالم للباراكانوي، والتي تستضيفها المجر خلال الفترة من 5 إلى 13 مايو الجاري، وتلك هي آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويترأس البعثة اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك و يرافقه محمد جودة المدير الفني لمنتخب الباراكانوي، و علي حسن مساعدًا للمدرب وإداريًا ، و اللاعبين أحمد نجيب ، نور الدين أحمد عزت، ياسين كمال، عمر فرج، سلوى إيهاب وضحى خالد

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكانوي يتحمل نفقات سفر الكابتن محمد جوده المدير الفني لمنتخب البارا كانوي 2 من اللاعبين ، دعما منه لنشاط الباراكانوي المصري.

وكان المنتخب الوطني للباراكانوي قد استعد للبطولة بمعسكرين بنادي الكشافة البحرية بالقاهره ، أقيم الأول خلال الفتره من 20 فبراير حتى 9 مارس الجاري وتم انهائه قبل بداية شهر رمضان و أقيم الثاني خلال الفتره من 19 مارس حتي 9 ابريل

 

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