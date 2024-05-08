شبانة: كفة الزمالك أرجح من نهضة بركان للتتويج بالكونفدرالية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك حاليا يعيش في أهم مرحلة خلال السنوات الأخيرة ويحتاج للتتويج بلقب الكونفدرالية من أجل انتعاشة النادي، والخروج من المحن التي عاشها على مدار العام الماضي، وجزء كبير من حل الأزمة هو الفوز باللقب القاري.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لاعبو الزمالك يجب أن يتفهموا طبيعة المرحلة ولابد أن يمتلكوا الرغبة من أجل الفوز باللقب القاري، وأن يقدم لقاء قوي في الذهاب أمام نهضة بركان المغربي، لأن النتيجة في اللقاء الأول سيكون له دور كبير في حسم البطولة قبل موقعة الإياب".

وأضاف: "كفة الزمالك أرجح بنسبة كبيرة على نهضة بركان وفقا للتاريخ والجغرافيا والمنطق وكل شئ، وكل شئ يقول أن الأبيض هو الأحق بالتتويج باللقب، لكن المهمة إرادة اللاعبين، لابد أن ينزلوا المباراة ويضعون أمام أعينهم صناعة تاريخ عظيم والتتويج باللقب".

وواصل: "يجب أن يدعم الجميع نادي الزمالك، والأغلبية الناضجة التي تفهم الصالح العام أن الأهلي والزمالك يفوزان بدوري الأبطال والكونفدرالية.. ولاعبي الزمالك عليهم مسئولية كبيرة وأنه يكونوا على قدر المسئولية".