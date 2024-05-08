مدير الكره ينهى إجراءات استقبال بعثة الزمالك فى المغرب

اطمأن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على كافة الترتيبات خاصة بإقامة بعثة الأبيض وملاعب التدريب في المغرب استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان مدير الكرة وصل إلى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية رفقة سعد عابدين إدار الفريق وشريف صابر الشيف الخاص بالزمالك للانتهاء من كافة الترتيبات قبل سفر البعثة في العاشرة صباح غداً الخميس.

وحرص عبد الواحد السيد على تفقد عدة ملاعب لاختيار أنسب ملعب لاستضافة تدريبات الفريق، بالإضافة إلى الانتهاء من الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق غداً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.