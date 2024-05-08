ترقية 11 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 16 مدرسًا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثامنة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من سامح سمير على عطوه بكلية العلوم، رجاء طلعت محمد عبد الحكيم بكلية الهندسة .



ونص قرار المجلس بالموافقة على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من أحمد عبد المهيمن أحمد الحداد ،سارة عبد الرحمن محمد زغلول ، هند صلاح على بكلية الطب ، شروق محمد محمد جمال الدين بكلية طب الاسنان ، سعد محمد ابراهيم ، هوايدا محمد أحمد خليل بكلية الهندسة، سهام إبراهيم سيد أحمد، زينب مسعود محمد بكلية التربية الرياضية، عبير فوزى عبد الفتاح بكلية التربية النوعية.



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من فاطمه صبرى مختار ،

عبد الله نبيه عبد الله ، شيماء سعد محمد عوض ،الحسب عبد القادر الحسب، سمر محمد مجدى زين العابدين بكلية الطب ، لينا فاروق زكى الجندى ،علاء نسيم مسعد بكلية الآداب، محمد سليمان احمد سليمان ، بسنت سمير عبد الوهاب بكلية الهندسة ، عبد الحليم حمدي ابراهيم ، امير على محمود ، محمد فتحى محمد ندا ،عبد العال عادل المهدي بكلية التربية الرياضية ،أمانى حسين صادق، محمد حرز الله منصور بكلية التربية النوعية ، مشيرة محمد السيد إبراهيم، أسماء كمال أحمد لاشين بكلية التمريض.



والموافقة على منح (٣٨) درجة دبلوم، وعدد (٩٨) درجة ماجستير ، وعدد ( ٢٧ ) درجة الدكتوراة.