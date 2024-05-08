كاسبرسكي تقدم سلسلة تدريبات في الأمن السيبراني للإنتربول

قدمت كاسبرسكي سلسلة تدريباتها Kaspersky Expert Training لضباط إنفاذ القانون في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وقدمت بذلك لباحثي الأمن السيبراني استراتيجيات جديدة ومتقدمة للكشف عن التهديدات والتخفيف من آثارها. كما زود فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) لدى كاسبرسكي وخبراء فريق GERT موظفي المنظمة بالتدريب على الهندسة العكسية والاستجابة للحوادث.

في الفترة الممتدة بين سبتمبر وحتى ديسمبر 2023، تلقى ضباط منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول، تدريباً على أساسيات الهندسة العكسية، والهندسة العكسية للبرمجيات الخبيثة الموجهة، والاستجابة لحوادث نظام Windows، وذلك كجزء من اتفاقية التعاون بين شركة كاسبركسي والإنتربول المُوقعة في عام 2019. حيث أجريت الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وكانت مصحوبة بجلسات أسئلة وأجوبة مباشرة بقيادة خبراء من فريقي GReAT وGERT، كما تضمنت تدريباً في حل Virtual Lab من شركة كاسبرسكي، وهو بيئة آمنة عبر الإنترنت مُصممة خصيصاً لتعزيز المهارات العملية.

كانت دورة الهندسة العكسية للبرمجيات الخبيثة الموجهة الأكثر شعبية بين موظفي الإنتربول. وكجزء من هذه الدورة التدريبية، تعلم الموظفون كيفية تحليل البرمجيات الخبيثة الواقعية، وإجراء الهندسة العكسية للمستندات والثغرات الخبيثة، وإتقان الميّزات المتقدمة لأدوات الهندسة العكسية. وخلال دورة «أساسيات الهندسة العكسية»، ركز الموظفون بشكل أساسي على أساسيات لغتي Assembly وGo، بجانب كيفية إجراء الهندسة العكسية للبرامج المكتوبة بلغة ++C وتحليل كامل سلسلة العدوى بأنفسهم.

في الوقت نفسه، علمت دورة الاستجابة لحوادث نظام Windows ممثلي الإنتربول كيفية اكتشاف الحادث والاستجابة له، وتحليل أجهزة الضحايا، وفهم أساليب الهجوم المختلفة، بما يشمل التمييز بين التهديدات المستعصية المتقدمة (APTs) والتهديدات الأخرى.

قالت يوليا شليتشكوفا، نائب رئيس الشؤون العامة: «عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجرائم السيبرانية، فمن المهم أن يعمل القطاعان العام والخاص في تناغم، مما يضمن التبادل المستمر لبيانات التهديدات والمعرفة. وتقف شركة كاسبرسكي في طليعة مكافحة التهديدات السيبرانية، وبفضل قياساتها البعيدة العالمية، تتعرف الشركة على التهديدات الجديدة في أسرع وقت ممكن، وتقوم بتطوير أدوات وأساليب الاستجابة لها والتخفيف من حدتها على الفور. كما نؤمن بقوة تبادل المعرفة والتعاون، وذلك من خلال نشر أبحاثنا حول التهديدات السيبرانية، ومشاركة البيانات، وتقديم الدورات التدريبية. ونهدف، مع شركائنا، إلى خلق عالم سيبراني أكثر مرونة.»

علق كريج جونز، مدير مكافحة الجرائم السيبرانية في الإنتربول: «توفر المشاركة في برامج تدريبية مع شركة كاسبرسكي فرصاً تحسن من قدرات دولنا الأعضاء على التحقيق في الجرائم السيبرانية بشكل كبير. وقد ساعدت الدورات التدريبية المُكثفة على تزويد موظفي إنفاذ القانون بالمهارات الأساسية لتحليل التهديدات السيبرانية والتخفيف من آثارها. كما تسلط هذه الشراكة الضوء مجدداً على أهمية التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص.»

قدم باحثو كاسبرسكي التدريب لمسؤولي إنفاذ القانون في الإنتربول منذ عام 2019، حيث نظمت الشركة أكثر من 10 دورات تدريبية في مجال الأمن السيبراني لصالح الإنتربول، وستستمر بفعل ذلك خلال عام 2024.

يُستخدم تدريب Kaspersky Expert Training من قِبل العديد من المنظمات والمؤسسات الأكاديمية لتطوير مهاراتها في مكافحة الجرائم السيبرانية. ومنذ إطلاق هذا البرنامج التدريبي عبر الإنترنت، قام خبراء كاسبرسكي بتدريب أكثر من 2000 متخصص من 50 دولة حول العالم. ومن خلال تقديم خبراتهم عبر 10 دورات تعليمية، يشارك المتخصصون وجهات نظرهم حول التكتيكات والاستراتيجيات المتقدمة في مجالات الهندسة العكسية، وتصيد التهديدات، والاستجابة للحوادث، والمزيد، حيث يُقسم كل منها حسب مستوى خبرة الطلاب.

