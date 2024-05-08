موعد تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم

يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم بصفة عامة وكرة القدم السعودية بصفة خاصة خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد الفوز علي الأهلي.

ونجح نادي الهلال في الفوز على نظيره النادي الأهلي في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء الاثنين الماضي في إطار مواجهات الأسبوع الـ 28 المؤجلة من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

موعد تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي

ويتبقى لنادي الهلال نقطة واحدة فقط من أجل حسم الفوز والتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة بشكل رسمي.

وفي حالة حقق نادي النصر الفوز على الأخدود، سيكون التعادل أو الفوز كافي للزعيم أمام الحزم في المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل، بالجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

ويتصدر فريق الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 86 نقطة، من الفوز في 28 مباراة والتعادل في مواجهتين.