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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب في الأهلي لحضور حفل تأبين العامري فاروق

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ، في حفل تأبين الراحل العامري فاروق ، الجاري الآن بمقر النادي الأهلي بالجزيرة .
 

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وانطلق منذ قليل حفل تأبين الوزير العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر ، بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأسرة الفقيد ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، ولفيف من مسئولي الرياضة المصرية.

وقام مجلس الإدارة بإزاحة الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة، وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.

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