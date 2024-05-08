عاجل
البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي ، في العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية ، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
 

txt

الأهلي يواجه الزمالك في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر للسلة


ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.
ونجح الأهلي في العبور إلى النهائي على حساب منافسه مازيمبي الكونغولي ، بينما جاء تأهل الفريق التونسي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها هدف من دون رد.
كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز. 

سيطر الأهلي بشكل كامل على أحداث المباراة وشكل ضغطًا هجوميًّا كبيرًا على دفاعات الفريق السكندري، ورغم تسجيله 4 أهداف إلا أنه أهدر أيضًا عددًا من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بزيادة الحصيلة التهديفية، ليكتفي بالفوز بأربعة أهداف سجلها كل من وسام أبو علي من ركلة جزاء ورضا سليم وعمر كمال ومحمود كهربا من ركلة جزاء.

بهذا الفوز التاسع للأهلي هذا الموسم رفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيبب الجدول.

مواد متعلقة

شريف عبد المنعم: توقعت فوز الأهلي على الاتحاد لهذا الأمر
الجريدة الورقية