الأمن يعيد مركة مسروقة لصاحبها

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية على مختلف المحافظات، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة، حيثيات إدانة ‏مُتهمين بإحداث ‏عاهة مُستديمة لغريمهما في منطقة ‏البساتين. ‏



اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة ‏قسم ‏البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه ‏أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب ‏الشرعي. ‏

وتخله لديه من جرائها عاهة مستديمة ‏يستحيل برؤها "وجود إصابة بيمين الرأس ‏‏مصحوبة بكسر بالعظام الجداري والجبهة ‏نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب ‏‏الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو 60 ‏‏%. ‏

كما أحدث المُتهمان إصابة المجني عليه ‏أمير.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ‏المرفق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن ‏أشغاله ‏الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون ‏يوماً. ‏

وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا ‏وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على ‏الأشخاص ‏‏"عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة ‏الحرفية أو المهنية. ‏



حُكم المحكمة ‏

قضت المحكمة بمُعاقبة المُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند ‏‏لهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو ‏‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ ‏أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد ‏طه ‏أمين السر.‏