تعرف على وفد الزمالك الرسمى المسافر للمغرب

استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي

تغادر القاهره فى العاشره صباح غدا الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متوجهه إلى المغرب استعدادا للقاء نهضة بركان فى ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر الأحد المقبل.

تقرر سفر نفس وفد مجلس الإدارة الذى رافق الفريق في غانا في نصف النهائي أمام دريمز الغانى وهم حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإداره والمشرف العام على الكره وعبد الله جورج مستشار مجلس الإداره. وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القائمة التي ستسافر إلى المغرب غداً الخميس، استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.