نوادٍ رياضية واجتماعية تفتح أبوابها للأسر السعودية بخبرة شركة Melee النهدى: ملتزمون بإنشاء مجتمعات مبتكرة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات المملكة

وقعت شركة Melee مذكرة تفاهم مع شركة أدير القابضة والتابعة لشركة سمو القابضة المتخصصة فى مجال خدمات الاستثمار العقارى وتطوير الضواحى والمجتمعات بالمملكة العربية السعودية، لتأسيس شركة جديدة لتطوير وتجهيز وإدارة عدد من الأندية الرياضية الاجتماعية بالمملكة مدعومة بخبرة شركة Melee فى إدارة وتشغيل النوادى الاجتماعية والترفيهية.

وقع الاتفاق جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee وسعيد النهدى العضو المنتدب لشركة أدير القابضة.

تأتى المذكرة بمثابة خطوة جديدة لتعزيز التعاون المصرى السعودى من خلال شركة «أدير العالمية مصر» التابعة لمجموعة «أدير القابضة وسمو القابضة» باعتبارها نافذة لتبادل الخبرات والاستثمارات بين السوق المصرى والسوق السعودى والأسواق العالمية.

بموجب الاتفاق المبرم، ستكون الشركة الجديدة الجارى إنشاؤها مسئولة عن تطوير وتجهيز وإدارة مجموعة من الأندية الرياضية الاجتماعية بمختلف أنحاء السعودية، لتكون باكورة النوادى الاستثمارية الرياضية الاجتماعية الترفيهية بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن كونه أحد الأندية المتخصصة بشكل احترافى فى مجال الفروسية.

Melee هى أولى الشركات المصرية التى تطور هذا النوع من النوادى خارج مصر والتى ستكون الأولى من نوعها أيضًا بالمملكة من أجل تلبية الطلب المتزايد على المرافق الترفيهية عالية الجودة وتوفير نمط حياة صحى لجميع المواطنين السعوديين.

قال جاسر بهجت: «سعداء بهذا التعاون مع واحدة من أكبر الكيانات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية شركة أدير القابضة وما لها من تاريخ طويل بصناعة الاستثمار العقارى وسوف نعمل سويًا مستعينين فى ذلك بخبرة كلتا الشركتين للجمع ما بين نقاط قوتنا ومواردنا، لإنشاء أندية رياضية اجتماعية استثنائية لن تقدم فقط أعلى مستويات الجودة- مرافق رفيعة المستوى- ولكنها تعزز أيضًا الشعور بالانتماء للمجتمع والصداقة وتبادل المعرفة والثقافة فيما بين الشباب والأسر السعودية. وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من التعاون المشترك والمساهمة الحقيقية لدعم مسيرة التنمية المستدامة 2050، التى بدأتها كل من مصر والسعودية.

من جانبه أعرب سعيد النهدى عن حماسه لهذه الخطوة مفيدًا: «نحن ملتزمون بإنشاء مجتمعات مبتكرة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات المملكة لتطوير المجتمع السعودى وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، والشراكة مع Melee هى تمثيل حقيقى لهذا الإلتزام فى ظل ما تتمتع به Melee من فكر حديث وفلسفة مبتكرة فى كل ما تقدمه من مشروعات، وهو ما يعد فرصة كبيرة للتعاون المستمر فى ظل توافق الرؤى فيما بيننا وسعينا لتقديم أفضل ما لدينا للمجتمع السعودى.

ويعد التعاون بين Melee وشركة أدير القابضة إضافة حقيقية وخطوة إيجابية فى طريق التعاون المشترك وسوف تبذل كلتا الشركتين قصارى جهدها لنجاح هذه التجربة الجديدة من نوعها فى المملكة من خلال تطوير عدد كبير من الأندية الرياضية الاجتماعية التى ستساهم بشكل كبير فى تطوير الرياضة والترفيه فى المملكة العربية السعودية فى ظل ما تمتلكه Melee من خبرة كبيرة فى تطوير هذا النوع من النوادى التى تتميز بها مصر منذ سنوات طويلة عن غيرها من دول العالم مع قدرتها على تأسيس هذه الأندية وتشغيلها وإدارتها، وتحقيق أعلى عوائد استثمارية منها وهو ما سيعود بالنفع لكلا الطرفين.

و أعرب المهندس باسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية مصر، عن أن هذه الشراكة فرصة مميزة لتعزيز التعاون من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية، معبرا عن سعادته بالاتفاق الجديد الذى من المتوقع أن يسهم فى تنوع الاستثمارات فى الأسواق المختلفة بالقطاع العقارى.

شركة سمو القابضة هى مستثمر مؤسسى عالمى المستوى يخلق النمو فى قطاعات الأعمال ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المحلى والعالمى. تأسست الشركة رسميًا فى عام 2008، ومنذ ذلك الحين اكتسبت سمعة سوقية كشركة قابضة ناجحة بشكل كبير تتخذ مقرًا لها فى المملكة العربية السعودية.تجمع شركة سمو القابضة بين الخبرة الدولية والمعرفة المحلية فى السوق ورأس المال لتعزيز نمو الأعمال فى الأسواق الإقليمية. لدينا خبرة فى تجميع التحالفات من رأس المال والمواهب، وتعزيز الآليات الاستثمارية استجابة للفرص الإقليمية إنفاذا لرؤية المملكة 2030 وتحقيقا متطلبات الأجيال القادمة.

أما شركة أدير القابضة، جزء من مجموعة سمو القابضة يرتكز نشاط أدير على قطاع التسويق والاستثمار العقارى بالمملكة، نجحت الشركة فى تعزيز حضورها، وتأكيد مكانتها، كشركة رائدة فى هذا القطاع الحيوى الهام، بتقديمها منظومة خدمات عقارية متكاملة، ونجاحها فى تسويق وبيع العديد من المشاريع الضخمة، وتنظيمها لأرقى المزادات العقارية، انطلاقًا من خبراتها الطويلة، واعتمادها على كادر عمل وطنى يتمتع بالشغف، ويمتلك الإرادة والعزم والفكر المتجدد، مما أكسبها ثقة المتعاملين معها، وجعلها الوجهة الأولى للمستثمرين ورجال الأعمال، وشركات التطوير العقارى. وتسعى أدير العقارية إلى مواصلة مسيرتها الناجحة بتعزيز قدراتها، وتسخير كافة إمكاناتها لضمان مواصلة تميز وتطور هذا الكيان الوطنى بما ينعكس على عملاء الشركة، ويحقق أهدافها.

وشركة Melee هى شركة مصرية واعدة، تأسست فى 2023 بالشراكة فيما بين شركة الأهلى صبور إحدى أهم وأكبر الشركات العقارية فى مصر والشرق الأوسط والسيد جاسر بهجت المتخصص فى مجال التطوير العقارى وعدد من الشركاء الآخرين، تتركز أعمال الشركة على تطوير المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات التجارية والإدارية والأندية الرياضية والفنادق والضيافة ومناطق الترفيه مع الالتزام الكامل بالابتكار والإبداع والتميز، تمتلك Melee فريق عمل متميزا من الخبراء والكوادر الشابة التى تتطلع لتقديم كل ما هو جديد للسوق المصرى وتهدف شركة Melee إلى إنشاء مساحات وظيفية وجذابة من الناحية الجمالية تلبى الاحتياجات المتطورة للشركات والمجتمعات.

أما شركة أدير العالمية هى شركة مملوكة بالكامل لشركة أدير القابضة السعودية وقد تم تأسيسها لتكون نافذة لتسهيل الاستثمارات المتبادلة ما بين مستثمرى المملكة العربية السعودية والعالم من خلال دعم فرص الاستثمار المختلفة وتقديم الخدمات العقارية عالميا. تنفرد أدير العالمية بانتشار مكاتبها حول العالم فى بريطانيا، جمهورية مصر العربية وماليزيا لتقوم بدعم مستثمريها فى كل مكان.