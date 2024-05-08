الاستعداد لانطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب مدارس أبوتشت

اعلن المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا اليوم الاربعاء 8 مايو الجاري انطلاق فعاليات المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب مدارس ابوتشت والذي يبدأ يوم الخميس 9 مايو حتي يوم الاحد.12مايو 2024 وتقام فعالياتها بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة تحت اشراف توجية التربية الرياضية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورعاية معالي وزير التربية والتعليم والسيد اللواء محافظ قنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح قاصد، أن اللياقة البدنية للطلاب تعتبر أحد محاور عمل الدولة المصرية للاهتمام باللياقة البدنية للطلاب داخل المدارس.

مشيرا إلى أن هدف المشروع هو رعاية الطلاب من كافة النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، بالإضافة إلى الجوانب المعرفية والعلمية، لذا تضمنت أهداف المشروع رفع معدلات اللياقة البدنية، الكفاءة الصحية والثقافية لطلابنا، والحرص على ممارسة دروس التربية البدنية في المدارس بشكل جدي وممتع ومثير، ونشر الثقافة الرياضية والصحية بما ينعكس إيجاباً على نمو الطلاب وشؤونهم الحياتية.

و انطلقت اليوم الاربعاء 8 مايو الجاري ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية بمدارس ابوتشت شمالي قنا.

واوضح المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة ان عدد تلاميذ الصف السادس الابتدائي الذين يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني بلغ 11461 تليمذا وتلميذة موزعين علي 84 لجنة داخل مدارس الإدارة التعليمية بأبوتشت وأدوا امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية فيما بلغ عدد طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الذين يحق لهم أداء الامتحان 19185 طالبا وطالبه موزعين علي 62 لجنة تقدموا للامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

فيما بلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام والخدمات الذين يحق لهم أداء الامتحان 2299 طالبا وطالبه موزعين علي 12 لجنة ادوا الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية و بينما بلغ عدد طلاب الصف الأول والثاني الثانوي التجاري 1250 طالبه وطالبه موزعين علي 3 لجان ادوا الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بدون رصد اي شكاوي داخل اللجان.

جاء ذلك خلال تفقد مدير عام الإدارة امتحانات صفوف النقل بمدرستة المحطة الابتدائية وابوتشت الابتدائية المشتركة ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية وابوتشت الإعدادية المشتركة ومدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية بنين وابوتشت الثانوية بنات ومدرسة ابوتشت الثانوية التجارية المنعقدة امتحاناتها في مدرسة سمهود الابتدائية الحديثة لمتابعة سير انتظام الامتحانات وللاطمئنان علي تطبيق الضوابط والقرارات المنظمة للاعمال الامتحانات.

شدد مدير عام الإدارة علي توفير سبل الامن والطمانية وتهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء تأدية الإمتحانات مؤكدا علي أداء الامتحان لطلبة الصف الأول الثانوي العام عبر منظومة التابلت دون رصد اي شكاوي داخل اللجان رافق مدير عام الإدارة في جولته عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن ومحمد رفعت مدير التعليم الفنى.

و أشار قاصد ان الإدارة التعليمية أنهت كافة الاستعدادات ورفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الطلاب لاداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني مؤكدا علي تشكيل غرفة عمليات فرعية داخل ديوان عام الإدارة متصلة بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بقنا لمتابعة سير الامتحانات وتذليل اي صعوبات او عقوبات تواجه سير العملية الامتحانية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.