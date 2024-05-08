علي زهران يحلق فى سماء بطولة أفريقيا للجمباز

واصل ملك جهاز الحلق لاعب منتخب مصر للجمباز الفني الأسطورة علي زهران التحليق فى سماء أفريقيا وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية والمركز الاول علي جهاز الحلق في البطولة الأفريقية للجمباز الفني التي استضافتها المغرب مؤخراً

ويواصل زهران بعد الفوز بالمركز الأول السيطرة المستمرة منذ سنوات القارة الإفريقية والتحليق عاليا في سماء القارة السمراء

ويعتبر الأسطورة علي زهران من أفضل 8 لاعبين علي جهاز الحلق علي مستوى العالم وهناك حركة مسجلة باسم لاعب منتخب فى الجمباز. بالاتحاد الدولي للعبة

وحصدت البعثة المصرية علي المركز الأول في منافسات الكبار بإجمالي عدد ميداليات ٢٣ ( ١٠ ذهبية - ١١ فضية - ٢ برونزية ) وعدد ٢ مقعد مؤهل لاولمبياد باريس لصالح عمر العربي بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات الفردي وجني محمود الميدالية الذهبية في منافسات الفردي إنسات، وجاءت نتائج المنتخب الوطني للجمباز في منافسات الناشئين بحصد المركز الأول أيضاً باجمالي ميداليات ٢٤ ميدالية ( ١١ ذهبية - ١٠ فضية - ٣ برونزية ).



وحجز الجمباز المصري حتي الآن 8 مقاعد فى اولمبياد باريس 2024 مقعدين للجمباز الفني و 6 مقاعد لمنتخب الجمباز الإيقاعي

وشاركت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للكبار والناشئين في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايوالجاري في مدينة مراكش.

وضمت بعثة المنتخب الوطني للجمباز

الرجال

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر مدير فني ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.

آنسات

جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب مدير فني ويعاونه رضوى الجوهري.

بينما يضم منتخب الناشئين والناشئات المشارك فى منافسات البطولة الأفريقية كل من:

الناشئين

يحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.

الناشئات

دانا أحمد - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي ياسر، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.

ووصلت اليوم بعثة الجمباز الفني إلى القاهرة وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده لقطاع البطولة؛ لاستقبال منتخبات الجمباز الفني للكبار والناشئين فى مطار القاهرة بعد حصدهم للقب البطولة الأفريقية التي اقيمت بمدينة مراكش المغربية خلال الفترة من ٣-٦ مايو ٢٠٢٤.