الحكم مارسينياك تميمة "نحس" لريال مدريد قبل صدام الليلة

يستعد الحكم البولندي سيمون مارسينياك لإدارة مواجهة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أسند المهمة التحكيمية لمباراة ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

ويبلغ الحكم البولندي سيمون مارسينياك من العمر 43 عامًا وهو أحد أكثر الحكام خبرة دولية وقد أدار نهائي النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي، ونهائي مونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

ولكن يُمثل مارسينياك تميمة سوء بالنسبة لفريق ريال مدريد، حيث سبق وأن أدار 7 مباريات لريال مدريد، حقق خلال الفريق الملكي، الفوز في مباراتين فقط، مقابل تعادلين، وتلقي الهزيمة علي يده في ثلاث مباريات.

وكانت أبرز هزائم ريال مدريد مع مارسينياك ، عندما سقط في فخ الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وجاءت أبرز نتائج ريال مدريد مع الحكم البولندي كالتالي:

ريال مدريد ضد روما إياب دور الـ 16 – دوري أبطال أوروبا 2015/2016 انتهت بنتيجة 2/0.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند: دور المجموعات – دوري أبطال أوروبا 2016/2017 انتهت بنتيجة 2/2

ريال مدريد ضد توتنهام: دور المجموعات – دوري أبطال أوروبا 2017/2018 انتهت بنتيجة 1/1.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد نهائي السوبر الأوروبي 2018 انتهت بنتيجة 2/4.

ريال مدريد ضد شريف تيراسبول دور المجموعات – دوري أبطال أوروبا 2021/2022 انتهت بنتيجة 3/0.

ريال مدريد ضد تشيلسي: إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023 انتهت بنتيجة 2/3.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي: إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023 انتهت بنتيجة 0/4.