محافظ أسوان يتابع تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وذلك بالمركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وعقب إستفساره من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم ، وتذليل أى عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء فى حضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

ناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة بواقع 10 مراكز لإستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة المصرية للمرة الثانية وتستمر لمدة 6 أشهر بهدف تحقيق الأستقرار الأسرى والمعيشى بتقنين أوضاعهم حتى يتسنى لهم إستكمال إجراءات توصيل المرافق المختلفة ، مؤكداً على أن كافة الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة ، ولهذا فقد تم التوجيه بوضع بانرات خاصة بذلك داخل وخارج المراكز التكنولوجية ، وتوزيع إستيكرات وملصقات توضيحة لتعريف المتقدمين بمنظومة التقديم ، والأوراق والمستندات المطلوبة .