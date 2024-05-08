"أساسيات النشر العلمي الطبي" ورشة عمل بطب بشري سوهاج

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج ورشة عمل تحت عنوان "أساسيات النشر العلمي الطبي" وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين وأطباء الإمتياز بقاعة الدكتور محمود رياض بمبنى المستشفى الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماما كبيراً بالبحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي لما له من دور كبير في تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، حيث تحرص الجامعة على تنظيم تلك الورشة بهدف مساعدة الباحثين على معرفة خطوات عملية النشر العلمي، والإلتزام بشروط نشر البحث العلمي في المجلات العلمية المختلفة.



وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية والدكتور الشاذلي صالح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم تلك الورشة جاء على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر للكلية والذي شارك به ٢٢ قسم من أقسام الكلية الإكلينيكية والاكاديمية حيث تعد الورشة بيان عملي ونقطة تحول في مسيرة الأطباء الجدد وطريقهم لاتخاذ الخطوة الأولى في مجال البحث العلمي في حياتهم العملية.

وقال الدكتور أحمد مختار ابودهب المدرس بقسم الأشعة والمدرب المعتمد بالمجلس الأعلى للجامعات وأمين تنظيم المؤتمر بأن الورشة تهدف لتعريف الأطباء بأساسيات هامهةفي البحث والنشر العلمي في المجال الطبي من حيث نوعية الأبحاث والمحتويات الأساسية للبحث العلمي وأنوع المجلات العلميه ومواصفاتها.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد الطالب عبدالرحمن صفوت محمود بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بجامعة سوهاج، المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية، في المسابقة القمية للبحوث الاجتماعية، التي نظمتها جامعة حلوان للعام الجامعي الحالي، تحت عنوان "العلاقات الأسرية وأثرها على ظاهرة التنمر ودور المجتمع في مواجهتها".

وهنأ رئيس الجامعة، الطالب عبد الرحمن لحصوله علي المركز الخامس، مؤكداً ان الجامعة تقدم كافة اوجه الدعم للطلاب المتميزين في كافة الانشطة الطلابية، إشراك الطلاب في فحص ودراسة القضايا والمشاكل التي يواجهها المجتمع المصري والبحث عن حلول لها من خلال الأبحاث المقدمة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان المسابقة تناولت عدة محاور لموضوع البحث بشكل يسهم في وضع حلول جذرية له، موضحاً أن ظاهرة التنمر تؤرق المجتمعات على نطاق عالمي وليس محلي فقط، مما يجعلها من المشكلات المتأصلة في تلك المجتمعات وتؤدي إلى عواقب وخيمة أهمها الانتحار، ويليه جرائم الانتقام أو إخراج شخص غير متزن نفسياً غير نافع لمحيطه الاجتماعي.

وأشار صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية وأسماء عمر مدير إدارة النشاط الاجتماعي إلى أن عدد الجامعات المشاركة بالمسابقة ٢٢ جامعة، وبلغت عدد الأبحاث المشاركة في المسابقة بلغت ٨٣ بحث.