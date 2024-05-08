رحلات تعريفية لطلاب كلية التمريض بسوهاج للتعرف على مراحل تنقية المياه

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة نظمت رحلة تعريفية لطلاب كلية التمريض بجامعة سوهاج لمحطة مياه غرب السطحية المرشحة، وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب، والدور الذى تبذله الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، وكيفية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه شارك فى الرحلة التعريفية 250 طالبًا وطالبة لتعريفهم بأهم التحليلات الكيميائية والبكتريولوجية التي تجريها الشركة على عينات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية .

وقالت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه في نهاية الرحلات التعريفية يتم تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر واضرارهما على الصحة العامة وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء هذا بالإضافة الى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية بين طلاب الجامعة.

وفي سياق آخر تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار مشروع احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمدينة ناصر بمدينة سوهاج بقيمة 5 مليون جنيه والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 90% كما تم تفقد مشروع مد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز جهينة بقيمة 8 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها منتصف مايو الجارى وكذلك تفقد انشاء محطة مياه نزة المحزمين بمركز جهينة والتى تبلغ تكلفتها الاجمالية 92 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى اكتوبر من العام الجارى حيث بلغت نسبة التنفيذ 45% هذا بالاضافة الى تفقد مشروع مد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات مياه مركز جهينة بقيمة 5 مليون جنيه بتمويل من مؤسسة مصر الخير لتنفيذ شبكات باطوال 11 كيلو متر طولى.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج أعمال انشاء الاسوار للمحطات والتى تبلغ تكلفتها 24 مليون جنيه لتنفيذ اسوار لعدد 75 محطة لحميتها من التعدى والحفاظ على اراضى الشركة حيث تم تفقد اعمال تنفيذ سور محطة مياه نجع عبد الرسول الارتوازى التى تبلغ طاقتها التصميمية 2160 متر مكعب لكل يوم.

وتفقد أيضا المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار محطة مياه الطليحات ومحطة صرف صحي الطليحات للتاكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحي المعالجة هذا بالاضافة الى وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفوري مع أى طوارئ.