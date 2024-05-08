ضبط 125 عبوة منشطات مجهولة المصدر في الإسكندرية

تمكنت الداخلية من ضبط كمية من المنشطات بحوزة عاطل بالإسكندرية بقصد الاتجار، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج المنشطات غير المصرح بتداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية) ببيع وترويج المنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وبحوزته (125 عبوة منشطات مختلفة الأنواع والأشكال)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة، حيثيات إدانة ‏مُتهمين بإحداث ‏عاهة مُستديمة لغريمهما في منطقة ‏البساتين. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة ‏قسم ‏البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه ‏أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب ‏الشرعي. ‏

وتخله لديه من جرائها عاهة مستديمة ‏يستحيل برؤها "وجود إصابة بيمين الرأس ‏‏مصحوبة بكسر بالعظام الجداري والجبهة ‏نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب ‏‏الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو 60 ‏‏%. ‏

كما أحدث المُتهمان إصابة المجني عليه ‏أمير.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ‏المرفق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن ‏أشغاله ‏الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون ‏يوماً. ‏

وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا ‏وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على ‏الأشخاص ‏‏"عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة ‏الحرفية أو المهنية. ‏

حُكم المحكمة ‏

قضت المحكمة بمُعاقبة المُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند ‏‏لهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو ‏‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ ‏أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد ‏طه ‏أمين السر.‏

حيثيات الحُكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن ‏وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها ‏واطمأن ‏إليها وجدانها مستخلصة من سائر ‏أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما ‏دار بشأنها بجلسة ‏المحاكمة تتحصل فيما ‏شهد به أمير.م بوحود خلافات بينه وبين ‏المتهم الثاني على أثر ‏قيامه ببيع ‏بضائع بالمحل الخاص به بأزيد من سعرها ‏الرسمي. ‏

فنتج عن ذلك أن قام بنهي قاطني العقار ‏محل سكنه عن الشراء من المحل الخاص ‏بالمتهم ‏فما كان منه إلا أن تواصل معه ‏هاتفيا طالباً مقابلته. ‏

وحال تقابله معه وكان بصحبته المجني ‏عليه الآخر أحمد. م فوجي بالمتهم الأول ‏يتشاجر ‏معهما بمساعدة من المتهم الثاني ‏والذي قام بتقييده وفوجيء بالمجني عليه ‏الأول مصاب ‏بإصابة جسيمة برأسه ما نتج ‏عنه تخلف لديه عاهة مستديمة من تعدي ‏المتهمين عليه فما ‏كان منه إلا أن نقله ‏لتقي العلاج. ‏

وشهد الطبيب المقيم بجراحة المخ ‏والأعصاب بمستشفى القصر العيني بأن ‏المجني عليه ‏أحمد.م كان يعاني من نزيف ‏خارج الأم الجافية وجرح قطعي في فروة ‏الرأس وكسر ‏منخسف بعظام الجمجمة.‏