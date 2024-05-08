تأهل 5 لاعبين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى في منافسات بطولة التايكوندو

شارك لاعبو ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في منافسات بطولة التايكوندو التي أقيمت يومي 3 و 4 مايو الماضي على صالة اتحاد الشرطة الرياضي.

أقيمت البطولة من أجل اختيار اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر المنتخب المصري للتايكوندو تحت 17 سنة.

وشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 230 هيئة، منهم 110 لاعب من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يمثلون 9 محافظات.

وقد جاءت المحافظات التي شاركت من المشروع كالتالي:- “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، أسوان، كفر الشيخ، والبحر الأحمر“.

وقد تأهل من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي 5 لاعبين ولاعبات لينضموا للمنتخب المصري وهم: “براءة محمد وزن 68 ك، هبة الله أيمن وزن 67 ك، حنين علي وزن 42 ك، جودي محمود وزن 42 ك، ومريم محمد عيد وزن 59 ك“.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.