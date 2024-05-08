وزير الرياضة يلتقى المشاركين في أول معسكر شبابي لاتحاد الكيانات الشبابية

تحت شعار "بالشباب ومع الشباب"..

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المشاركين في المعسكر الأول لاتحاد الكيانات الشبابية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

شارك في اللقاء قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومجلس ادارة اتحاد الكيانات الشبابية، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من رؤساء الكيانات الشبابية، وشباب الكيانات الشبابية من مختلف محافظات الجمهورية في الشريحة العمرية من( ١٨-٣٥) عام .

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن المعسكر يُعد أولى فعاليات اتحاد الكيانات الشبابية بعد إجراء انتخابات مجلس ادارته، ويتم تنظيمه بالشباب ومع الشباب، وفي اطار استراتيجية الوزارة نحو دمج رؤى وأفكار الشباب في خطط الوزارة واحتضان المبادرات المقدمة من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تدعم اتحاد الكيانات الشبابية في رؤيته وأهدافه وبرامجه المستقبلية بما يحقق تنمية شاملة للشباب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.



