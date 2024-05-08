الشباب والرياضة تستقبل منتخبات الجمباز الفني بعد حصدهم البطولة الأفريقية

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده لقطاع البطولة؛ لاستقبال منتخبات الجمباز الفني للكبار والناشئين بعد حصدهم للقب البطولة الأفريقية التي اقيمت بمدينة مراكش المغربية خلال الفترة من ٣-٦ مايو ٢٠٢٤.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت المنظومة الرياضية العديد من النجاحات، وكذلك حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.



وأشار الوزير إلي حرص القيادة السياسية علي دعم الابطال فى مختلف اللعبات بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون دافعاً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية.



وحصدت البعثة المصرية المركز الأول في منافسات الكبار بإجمالي عدد ميداليات ٢٣ ( ١٠ ذهبية - ١١ فضية - ٢ برونزية ) وعدد ٢ مقعد مؤهل لاولمبياد باريس لصالح عمر العربي بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات الفردي وجني محمود الميدالية الذهبية في منافسات الفردي إنسات، وجاءت نتائج المنتخب الوطني للجمباز في منافسات الناشئين بحصد المركز الأول أيضاً باجمالي ميداليات ٢٤ ميدالية ( ١١ ذهبية - ١٠ فضية - ٣ برونزية ).



وبهذه النتيجة تحجز مصز مقعدين لفردي الجمباز الفني خلال البطولة بعد حجز منتخب الجمباز الإيقاعي 6 فى أوليمبياد باريس 2024 خلال منافسات البطولة الافريقية للجمباز الايقاعي التي اقيمت في رواندا مؤخراً، ليصبح عدد مقاعد الجمباز المصري المشارك فى الأولمبياد 8 مقعد حتي الآن.







