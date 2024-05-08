Substack تجذب نجوم TikTok إلى منصتها

تعمل منصة النشرة الإخبارية Substack على تكثيف طموحاتها في مجال الفيديو وتحاول جذب نجوم TikTok إلى خدمتها. أعلنت الشركة عن "استوديو منشئي المحتوى" الجديد الذي سيقدم لمجموعة من المبدعين عروضًا ترويجية مجانية وخدمات أخرى إذا قاموا بتحويل قنوات TikTok الخاصة بهم إلى عروض ومجتمعات Substack.

يعد البرنامج جزءًا من جهد أكبر تبذله شركة النشرة الإخبارية للتوسع إلى ما هو أبعد من الرسائل الإخبارية النصية. ويأتي التوقيت أيضًا بعد أسابيع فقط من صدور قانون يمكن أن يحظر TikTok في الولايات المتحدة، على الرغم من أن Substack تدعي أن خططها لا علاقة لها بهذا الإجراء. كتب أوستن تيديسكو من Substack في منشور بالمدونة: "نحن لا نقدم هذه الزمالة بسبب الذعر بشأن فاتورة TikTok أو الخوارزميات المتغيرة باستمرار". بدلاً من ذلك، يقول إن الأمر يتعلق بإيجاد بديل لجميع "المنصات القائمة على الإعلانات" والتي يقول إنها "شركاء غير موثوقين" للمبدعين.

ليس من الواضح كيف تنوي شركة Substack إنشاء منزل أفضل للمبدعين، على الرغم من أن تجربة المشاركين في استوديو المبدعين من المفترض أن تحدد خططها المستقبلية. في الوقت الحالي، تقوم الشركة بتوظيف عشرة منشئي TikTok للبرنامج. سيحصل أولئك الذين يتم قبولهم على مساعدة في الإنتاج وخدمات العلاقات العامة، بالإضافة إلى الوصول إلى "الميزات الحصرية" و"خدمة القفازات البيضاء" من فريق شراكات Subsatck.

وتقول الشركة إن المبدعين في البرنامج لا يزال بإمكانهم النشر على TikTok وInstagram والقنوات الاجتماعية الأخرى، ولكن يجب أن يكون Substack القاعدة الرئيسية الأساسية للمحتوى المجاني والمميز.

من المتوقع أيضًا أن يتفاعل منشئو المحتوى مع المشتركين في Substack Chat.

تعمل شركة Substack على دفع ميزات الفيديو لفترة من الوقت، لكن الإعلان هو أوضح علامة حتى الآن على رغبتها في توسيع خدماتها لتشمل منشئي المحتوى الموجودين عادةً على منصات الوسائط الاجتماعية التقليدية، بدلاً من الكتاب الذين قد يشتغلون أيضًا بالفيديو. ومن المحتمل أيضًا ألا تكون الشركة هي الأخيرة التي تحاول الاستفادة من مستقبل TikTok الغامض في الولايات المتحدة.

وبينما قد يكون YouTube وInstagram في وضع أفضل لاقتناص مواهب TikTok، فقد تكون Substack قادرة على توفير مساحة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تقديم محتوى محمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع.