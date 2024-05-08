آبل تطرح iPad Pro الأقل سمكًا بشريحة M4 وشاشة OLED ترادفية

تعد موديلات iPad Pro الجديدة من Apple هي أكثر الأجهزة اللوحية التي تشبه أجهزة الكمبيوتر المحمول حتى الآن، إنها الأجهزة الأولى التي تعمل بشريحة M4 الخاصة بالشركة، والتي ستوفر أداءً أسرع ومزيدًا من قدرات الذكاء الاصطناعي.

ولأول مرة خارج iPhone وApple Watch، سيحتوي كل من iPad Pro الجديد مقاس 11 بوصة و(الأكبر قليلاً) مقاس 13 بوصة على شاشات OLED. هذه خطوة للأمام من شاشات LCD وشاشات Mini-LED في الطرز السابقة، ويجب أن تؤدي إلى ألوان أكثر جرأة ومستويات سوداء داكنة داكنة وتباين أفضل بكثير.

هذه ليست شاشات OLED النموذجية أيضًا: تقول شركة Apple إن أجهزة iPad Pros الجديدة تتميز بشاشات OLED "ترادفية" (تحمل العلامة التجارية Ultra Display XDR) مقابل 1000 شمعة في المتر المربع من سطوع SDR وHDR، بالإضافة إلى 1500 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

يؤدي ذلك إلى حل مشكلات السطوع التي واجهت شاشات OLED السابقة، ويعني أنك على الأرجح لن تفوت السطوع الشديد لـ Mini-LED. مقابل 100 دولار إضافية، يمكنك أيضًا تجهيز طرازي iPad Pro بسعة 1 تيرابايت و2 تيرابايت بزجاج نانو، مما يساعد على تقليل وهج الشاشة.

وبفضل شاشات OLED، تمكنت Apple أيضًا من جعل أجهزة iPad Pro الجديدة أنحف وأخف وزنًا من ذي قبل. يبلغ سمك الطراز 11 بوصة 5.3 ملم ويزن أقل من رطل، وفقًا للشركة، في حين يبلغ سمك الطراز 13 بوصة 5.1 ملم وهو «أخف بحوالي ربع رطل من سابقه». والجدير بالذكر أن شركة Apple تقول إن جهاز iPad Pro الأكبر حجمًا هو أنحف جهاز تم تصنيعه على الإطلاق.

من المثير للاهتمام أن نرى شركة Apple تتخطى شريحة M3 تمامًا وتطلق شريحة M4 لأول مرة على جهاز iPad Pro، وهذه علامة على مدى أهمية الشركة في النظر إلى هذه الأجهزة اللوحية الجديدة. تحتوي شريحة M4 على ما يصل إلى وحدة معالجة مركزية ذات 10 نواة ووحدة معالجة رسومات ذات 10 نواة. (من الغريب أنه سيتعين عليك شراء جهاز iPad Pro بسعة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت للحصول على M4 الذي يعمل بكامل طاقته، بينما الطرازات ذات المستوى الأدنى عالقة بوحدة معالجة مركزية ذات 9 نواة.) تدعي شركة Apple أن وحدة المعالجة المركزية لجهاز M4 تصل إلى 50 أسرع بنسبة 100% من M2، ووحدة معالجة الرسومات الخاصة به أسرع بأربع مرات.

كما أنه يتميز بمحرك عصبي يمكنه الوصول إلى 38 TOPS (عمليات تيرا في الثانية) من أداء الذكاء الاصطناعي. وهذا أسرع من أي معالج يتم شحنه اليوم، وهو أقل قليلاً من شرائح Snapdragon X Elite القادمة، والتي تتميز بـ 45 TOPS NPU.

أما بالنسبة للأجهزة الجديدة الأخرى، فإن جهاز iPad Pro يتميز بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل يمكنها التقاط صور Smart HDR. ويمكنه أيضًا تحديد المستندات ومسحها ضوئيًا بسهولة أكبر بفضل فلاش True Tone.

تدعي شركة Apple أنها تستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور متعددة ودمجها في صورة ممسوحة ضوئيًا أكثر وضوحًا. تمامًا مثل الجيل العاشر من iPad، قامت Apple أيضًا بنقل كاميرا الويب الخاصة بجهاز iPad Pro إلى الجزء العلوي من الاتجاه الأفقي للجهاز اللوحي، مما سيكون مفيدًا لمحادثات الفيديو على نطاق أوسع. (عندما كان في الجزء العلوي من العرض الرأسي لجهاز iPad، شعرت دائمًا وكأنك تنظر إلى الجانب عندما قمت بتدويره إلى العرض الأفقي.)

بالإضافة إلى الأداء الأفضل بشكل كبير وشاشات OLED المتميزة، فإن لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة من Apple (299 دولارًا لجهاز 11 بوصة و349 دولارًا لجهاز 13 بوصة) تقطع شوطًا طويلًا نحو جعل جهاز iPad Pro يبدو وكأنه كمبيوتر محمول. ويتميز بمسند معصم معدني ومفاتيح وظيفية ولوحة تتبع أكبر بكثير.

تدعي الشركة أنها ستجعل استخدام iPad Pro يبدو وكأنه جهاز MacBook (دعونا نأمل فقط أن نرى بعض تحديثات المهام المتعددة لنظام التشغيل iOS 18 لتعزيز ذلك حقًا). بالنسبة للفنانين، كشفت Apple أيضًا عن قلم Pencil Pro جديد بقيمة 129 دولارًا مزودًا بإمكانيات الضغط والتدحرج، بالإضافة إلى ردود الفعل اللمسية.

يبدأ سعر iPad Pro الجديد من 999 دولارًا أمريكيًا للطراز مقاس 11 بوصة (1199 دولارًا مع 5G) و1299 دولارًا للموديل مقاس 13 بوصة (1499 دولارًا مع 5G). تزيد هذه الأسعار بمقدار 200 دولار عن الطرازات السابقة، وهي علامة أخرى على أن شركة Apple تضع هذه الأشياء بشكل أشبه بأجهزة الكمبيوتر المحمولة.