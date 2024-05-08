سحب وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس، موضحًا أن الطقس السائد غائم جزئيًا وتظهر السحب وتتخللها سحب ركامية مع فرصة سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الغربية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية

وذكر المركز، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 18:47 والجزر الثاني عند الساعة 07:57

الموج في بحر عمان خفيف

وتابع، يكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:09

سحب ركامية جنوبًا

وأضاف، أن الطقس غدًا الخميس، مغبر وغائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب قد تكون ركامية جنوباً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.