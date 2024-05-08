اليوم.. محاكمة المتهم بالرشوة في شركة الاستيراد والتصدير

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء، محاكمة المتهم بالرشوة وحصوله على مبالغ مالية في مدينة نصر ثالث.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبوحساب وحسنين زهران ومروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجّهت لهم تهمة الرشوة في مدينة نصر.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لحصوله على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضى بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8092 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2114 لسنة 2023، عن قيام المتهم «عصام الدين محمود»، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضٍ بمنطقة التجمع الخامس، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة.



