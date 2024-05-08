ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن قوة مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تتمثل في أنه مدرب كلاسيكي.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي منذ بداية المباراة ظهر في حالة تركيز أكبر، كانت لديهم خبرات أكبر، والأهلي لديه ميزة هي أن مارسيل كولر لديه عمق في قائمة اللاعبين، ويستطيع إراحة اللاعبين".

وأضاف: "خبرة كولر تتمثل في أنه بعث برسالة للاعبيه أن الفريق ليس لديه مباراة، هو يريد الفوز بجميع المباريات، وفي نفس الوقت مع استمرار سياسة التدوير، وهنا تظهر ثقة المدرب في جميع اللاعبين".

وتابع: "لا يصح أن يبدأ المدرب مباراته باستبعاد 5 لاعبين أساسيين، هذا لا يمكن فعله مع الفرق الكبيرة".

وأكمل: "لا استطيع أن أقسو على المدربين، لأنني عملت في هذه المهنة، وأعرف أن المدرب يكون مظلومًا في أوقات عديدة، ولكن هناك أساسيات على المدرب أن يقوم بها".

وواصل: "قوة مارسيل كولر تتمثل في أنه مدرب كلاسيك، أي أنه يقوم بالأساسيات والثوابت التدريبية بشكل صحيح".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "كولر مدير فني مزيج من المدرب الأكاديمي وفي نفس الوقت لديه صياعة لاعب كرة القدم.. سنختلف مع كولر في بعض القرارات، لكنه لا يعبث في الثوابت".