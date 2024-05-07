المصريون في السويد يحتفلون بعيد القيامة المجيد.. صور

احتفل أبناء الجالية المصرية في السويد، بعيد القيامة المجيد، وقاموا بالصلاة في الكنائس، وتهنئة بعضهم البعض، وسط فرحة وسرور وأجواء أخوية بين الجميع.

واستقبلوا بعضهم بالورود والأحضان، وقاموا بالإحتفال والصلاة، وشاركهم الاجواء الجميلة السفير احمد عادل سفير مصر في السويد.

وبدوره أعرب مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين في السويد، عن سعادته بتلك الأجواء وحرص الجميع على التواجد والصلاة، متمنيا ان ينعم وطننا الحبيب مصر والعالم بالأمان والسلام.

واحتفل أبناء مصر في الخارج بأعياد الميلاد، وشم النسيم أيضا وسط الأهل والاصدقاء، في جميع دول العالم في مختلف الكنائس، في اجواء تسودها الاخوة والمحبة.

اختلف عادات الاحتفال حول العالم بعيد الميلاد ..

في كل عام، تبدأ مراسم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الأسبوع الأخير من الصيام، حيث يكرس يوم الجمعة الأخير لذكرى آلام المسيح، لذلك تقام مسيرة حاشدة من المشاركين الحاملين الشموع المضاءة والمرتلين للصلوات.

وتختلف كل دولة فى الاحتفال بهذا اليوم الذى يتم الاحتفال به بحماس كبير وسط تقاليد فريدة لكل بلد، فى أمريكا، يتم الإحتفال بعيد الفصح عند طريق ارتداء قبعة قلنسوة، حيث أصبحت هذه القبعة الفاخرة إضافة شائعة لزي الكنيسة يوم الأحد لأنها تمثل التزامًا بالتجديد عند إقرانها بملابس عيد الفصح الجديدة.

بعض أجزاء أوروبا، يحتفل الناس بعيد الفصح بإقامة مباراة، وفي المجتمعات الأوروبية الشمالية الغربية، من الشائع بدء احتفال لمدة يومين يبدأ يوم الأحد بإشعال النار.

سميت هذه الحرائق باسم حرائق عيد الفصح، وقد تم إعدادها في الأصل للمساعدة في مطاردة ظلام الشتاء بعيدًا. وعلى مر السنين أصبحوا وسيلة ممتعة لأفراد المجتمع للالتقاء والاحتفال بالربيع القادم.

الاحتفال بعيد الفصح هو عطلة نهاية أسبوع لأولئك الذين يعيشون في جزيرة برمودا البريطانية، وتبدأ الاحتفالات مع يوم الجمعة العظيمة، ويمكنك مشاهدة الناس وهم يطيرون بطائراتهم الورقية محلية الصنع على شاطئ هورس شو باي ، والتي تتميز غالبًا بتصميمات هندسية جريئة ذات ألوان زاهية.

الطائرات الورقية في الغالب سداسية أو مثمنة وتستخدم صليبًا في جزء من الهيكل . وفقًا للأسطورة ، ألهم مدرس في مدرسة الأحد المحلية هذا التقليد الممتع بعد أن أطلقوا طائرة ورقية تشبه يسوع لمساعدة الطلاب على فهم قصة المسيح.