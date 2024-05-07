إشراقات:

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 06:21 م 5/7/2024 6:21:30 PM

مصر واحدة من أعظم بلاد العالم.. ولا نقول ذلك من فراغ.. ولا كنوع من النرجسية والتعالى على الآخرين.. لكن بالتاريخ والجغرافيا أيضًا.. نؤكد هذه الحقيقة.

وقد اختص الله مصر بأعظم المعالم السياحية وأكبر كمية من الآثار فى العالم كله.. ناهيك عن الشواطئ البديعة التى يفد لها السياح من كل دول العالم، ومع كل ذلك فمن المحزن.. بل والمؤلم أيضًا أن تجد مواطنين مصريين كثرًا لا يعرفون بلدهم!!

طبعًا كلامى غريب.. لكن هذه هى الحقيقة.. فهناك مصريون لم يروا الأهرامات وأبوالهول ومعبد الكرنك.. ناهيك عن المتاحف العديدة.. إلا على شاشات التليفزيون والسينما.. رغم أن أعمارهم قد تتجاوز الستين عامًا.. تخيل الكارثة؟!

لا أظن أن هذه الظاهرة موجودة فى أى بلد آخر فى العالم!!

طبعًا أعلم أن الظروف الاقتصادية الخانقة.. لا تجعل هناك أى مجال للمصرى إلا التفكير فى لقمة العيش وإطعام أولاده.. لهذا قد يعتبر الواحد منهم حديثى هذا يدخل فى مجال الترف الزائد أو الدلع المرق.. وقد يصل به الأمر لاتهامى بالجنون.. ولسان حاله يقول سياحة إيه وآثار إيه يا عم الحاج.. إنت راجل فاضى!!

وأنا بالطبع اعذره فى رؤيته.. ولكن أرى أنها قضية خطيرة وجديرة بالاهتمام من قبل الدولة.. أن يجهل المواطن المصرى تاريخه ولا يعرف عظمة بلده وتاريخ أجداده.. فى حين أنهم فى الغرب يدرسون لأولادهم الحضارة المصرية!!

ومن هنا فأنا أطالب الدولة باستغلال إجازة آخر العام فى المدارس والجامعات.. فى تنظيم رحلات مجانية.. أو حتى بسعر رمزى لأولادنا.. حتى يعرفوا تاريخهم وعظمة أجدادهم.

فمن ليس له ماض ليس له حاضر.