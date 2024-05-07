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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طارق عبد العزيز: مصر الكبيرة ستظل صوت العقل لإنقاذ السلام والمنطقة من الدمار

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ

ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، الجهود المصرية الكبيرة جداً لاحتواء الأزمة في غزة ، بعد المغامرة الغير محسوبه للاحتلال الإسرائيلي بالهجوم علي رفح الفلسطينية ، مؤكداً بأن مصر الكبيرة القادرة ستظل صوت العقل  لإنقاذ السلام والمنطقة من الدمار ، وعلي الجميع تحمل مسئولياته في الأزمة التي خلفتها الهجمات الاجراميه للاحتلال الإسرائيلي.

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واضاف عبد العزيز بأن شهامة وشجاعه الرئيس السيسي في الاصرار علي استكمال مسار التفاوض والهدنه كحل استراتيجي لجميع الأطراف ، يؤكد حكمة وقوة الإرادة المصرية التى ترجمها الرئيس بطرح مبادرة للهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

 

وتابع عضو الشيوخ بأن علي إسرائيل أن تعي تماما بأن منطق القوة سيقوض السلام في المنطقه لعقود من الزمن ، وان علي العقلاء في اسرائيل التحرك لوقف اجرام حكومه نتنياهو التى تريد النجاة من العوم الإسرائيلي عليها بالهجوم علي الفلسطينين العزل في رفح في خطوة أشبه بنجاح مشبوة ملطخ بدماء الأبرياء.

 

وشدد عضو الشيوخ بأن علي المجتمع الدولي أن يضغط علي اسرائيل لتسهيل مرور المساعدات التي توقفت باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ، خاصة وأن مافي غزة من مساعدات إنسانية لايكفي ليوم واحد .

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