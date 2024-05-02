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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مجلس الشيوخ ينعى النائب "عبد الخالق عياد" رئيس لجنة الطاقة والبيئة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

نعي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب عبد الخالق عياد الذي وافته المنية اليوم.

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مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة اليوم

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رئيس الشيوخ المصري يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني لدعم وتطوير العلاقات

وأصدر المجلس بيانا جاء فيه... بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ، ينعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب المهندس عبد الخالق عياد  رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس  ٢  مايو ٢٠٢٤ .

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله طوال مراحل عمره  سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التى كان رئيسا لها،  او خلال عضويته بالمجلس، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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