مجلس الشيوخ ينعى النائب "عبد الخالق عياد" رئيس لجنة الطاقة والبيئة

نعي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب عبد الخالق عياد الذي وافته المنية اليوم.

وأصدر المجلس بيانا جاء فيه... بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ، ينعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤ .

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله طوال مراحل عمره سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التى كان رئيسا لها، او خلال عضويته بالمجلس، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.