وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وكل العاملين بالوزارة وجهازيها ببالغ الحزن والأسى الفقيد النائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والذى وافته المنية اليوم.

وقالت وزيرة البيئة أن الراحل كان مشهودا له بالكفاءة والإخلاص وكان وطنياً ومتفانيا في عمله حتي آخر لحظات حياته من خلال رئاسته للجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، مشيدة بمدى اهتمامه البالغ بقضايا البيئة المختلفة وتعاونه وتنسيقه المستمر مع الوزارة فى ذلك الشأن، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأصدر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بياناً نعى فيه ببالغ الحزن والأسى النائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس 2 مايو 2024.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا متفانيا في عمله طوال مراحل عمره سواء فى الهيئة المصرية العامة للبترول التى كان رئيسا لها، أو خلال عضويته بالمجلس.

ودعا "عبد الوهاب عبد الرازق" الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

انتخاب تكميلى

وفي سياق متصل، عالج قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 414 لسنه 2020 فى مادته (26) الوضع القانوني حال منصب النائب المُنتخب سواء بالنظام الفردي أو القائمة ومن يحل محلهم، والتي تقضي بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن مسألة خلو المقعد البرلمانى بوفاة النائب الذى كان يشغله، أمر نظمه القانون، والذى بموجبه يخطر وزير الداخلية رئيس مجلس الشيوخ خلال 3 أيام من الوفاة، ليعرضه الأخير على الجلسة العامة لتأبين العضو المتوفى، وإعلان خلو المقعد، تمهيداً لإجراء انتخابات تكميلية حال كان البرلمانى يشغل مقعد فردى، أو تصعيد بديله من القائمة حال كان منتخب عليها.