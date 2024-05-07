الأسهم اليابانية: "نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

قفز المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية أكثر من 1% اليوم الثلاثاء وسط تحسن ثقة المستثمرين مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام واستمرار مكاسب أسهم التكنولوجيا.

الأسهم اليابانية

وارتفع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.57% ليصل إلى مستوى 38835.10 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل.

كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بما يصل نسبته نحو 0.65% ليصل الى مستوى 2746.22 نقطة.

وقدمت الأسهم الأميركية قوة دافعة جديدة مع ارتفاع توقعات الأسواق لفرصة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام. وأظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة أن النمو تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل مما عزز عمليات شراء الأسهم.

وارتفعت أسواق الأسهم اليابانية على نطاق واسع وسط الأنباء الإيجابية، إذ سجل 152 سهما من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكاي مكاسب.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة ليحصلوا على دفعة من أداء وول ستريت بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أبل عن نتائج إيرادات باعثة على التفاؤل. وعززت مكاسب الجلسة بشكل كبير ارتفاع المؤشر نيكاي بنحو 600 نقطة.

وظلت الأسواق المالية اليابانية مغلقة يومي الجمعة والاثنين بمناسبة عطلة عامة.

وبالنسبة لأسهم الشركات، قفز سهم عملاقة معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 5.2% ليرفع وحده المؤشر نيكاي الى مستوى 179.47 نقطة.

أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وقفز كذلك سهم شركة ديسكو كورب المرتبطة بالرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصا نسبته نحو 9% ليسجل أفضل أداء اليوم.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في أسهم الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي فى أسواق الأسهم اليابانية ، 3.7%. وارتفع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.3%.

وبعيدا عن التكنولوجيا، ارتفع سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 3.2% ليرفع المؤشر نيكاي 126.51 نقطة.

لكن سهمي مجموعة سوني وشركة دايتشي سانكيو للأدوية تراجعا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 2.9% و3.2 على الترتيب.