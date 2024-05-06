خبير مالي يتوقع تباينا في أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تستأنف البورصة غدا تداولاتها بعد انتهاء عطلة عيد العمال وشم النسيم، وسط توقعات بالتباين في مؤشرات البورصة.



وتتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تشهد البورصة خلال جلسات الأسبوع الجاري إلى الاتجاه العرضي المائل إلى الصعود، علما أن التداولات تقتصر على 3 جلسات فقط بسبب عطلات أعياد شم النسيم، والعمال.



كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستوى 26700 نقطة، على أن يكون مستوى المقاومة عند منطقة 26300 نقطة، في حين متوقع أن تكون منطقة الدعم عند منطقة 25800 نقطة كمستوى أول و25500 منطقة دعم ثان.



اتسم أداء البورصة خلال الجلسات القليلة القادمة بالتباين بين الصعود والهبوط، نتيجة العديد من المتغيرات التي سيطرت على التعاملات.



شهدت مؤشرات البورصة تراجعات حادة متأثرة بعمليات الضغوط البيعية التي قادتها المؤسسات المحلية، بهدف تحقيق مكاسب اقتناء الأسهم منذ فترة، وأيضا تخفيف محافظهم الاستثمارية، وتوجيه جزء منها إلى أذون الخزانة والسندات ذات العوائد المرتفعة.

ضريبة الأرباح الرأسمالية



كما أثر تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لشهر مارس 2025، على التداولات، مما ساهم في حالة ارتياح بين المستثمرين الافراد الذين عادوا مرة أخرى للشراء، وساهم أيضا في تماسك السوق.



كما اتسم أداء السوق أيضا بتراجع في قيم التداولات نتيجة تراجع القيم السوقية للأسهم المدرجة، لتسجل المتوسطات اليومية من 2 إلى 3 مليار دولار، بعدما سجلت الفترات الماضية 8 مليارات جنيه.