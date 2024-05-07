تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة مقتل شاب بالشرقية لجلسة الغد

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور ومصطفى شعيشع، وأمانة سر تامر عبدالعظيم، مُحاكمة 5 متهمين بينهم شقيقين، لجلسة غدً الأربعاء، لاتهامهم بقتل شاب بدافع الانتقام؛ إثر خلاف سابق بنطاق مركز أبو حماد.

تعود أحداث القضية رقم 12567 لسنة 2023 جنايات مركز أبو حماد، والمقيدة برقم 3350 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر أغسطس من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كل من «حمادة. أ. م» 37 عاما، سائق، وشقيقه «أحمد» 54 عاما، و« أحمد. م. ح» 24 عاما، عامل، و « عبد الرحمن. ح. ع» 29 عاماً ، سائق، والمقيمين بإحدى قرى مركز بلبيس، و «أحمد. م. ع» 16 عاماً، عامل بمزرعة أسماك، والمقيم بدائرة مركز أبو حماد، للمحاكمة الجنائية، في واقعة مقتل المجني عليه «سعد. الـ. م» 24 عاماً، عامل بمزرعة أسماك.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدا العزم عزما على قتله، وخططوا لجريمتهم في هدوء بدافع الانتقام من المجني عليه، وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي وما إن انعقدت عليه عزائمهم؛ أعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال، سنجة» ، واتجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به مستقلين سيارة قيادة المتهم الرابع، مع علمهم المسبق بخط سيره من المتهم الخامس «صديق المجني عليه»، وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية أنه على أثر خلاف سابق بين شقيق المتهمين الأول والثاني والمجني عليه، أتفق المتهمين من الأول حتى الرابع على إرتكاب الواقعة، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوه سلفاً تواجد المجني عليه به، مستقلين سيارة قيادة المتهم الرابع، مع علمهم المسبق بخط سيره من المتهم الخامس والذي كان برفقة المجني عليه قبيل إرتكاب الواقعة، ومن ثم قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه مستخدماً ما بحوزته من أسلحة بيضاء مطواة وسنجة، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين من الأول حتى الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.