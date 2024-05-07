أيمن محسب: تجاهل توصيات النواب لمعالجة فجوة الموازنة العامة للدولة أزمة كبيرة

أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة كاشف وبمثابة المنارة لنا جميعا ويجعلنا نضع أيدينا على الخلل الهيكلى المحاسبى الموجود فى الدولة المصرية.

وأضاف "محسب" خلال كلمتة فى الجلسة العامة المنعقدة الآن أن الاستخدامات الفعلية في هذه الموازنة تعدت الـ3 تريليونات جنيه والإيرادات تريليون و600 مليار والفجوة تريليون و400 مليار وهناك ازمة كبيرة كل عام وللعام الثالث على التوالى نجد ان هناك ازمة كبيرة فى عدم الأخذ بالتوصيات الواردة من لجنة الخطة الموزازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات متسائلا من المسئول على عدم تنفيذ التوصيات التى تحقق الإصلاح المالي بمصر.

وأوضح "محسب" أن الدكتور وزير المالية تفضل وقال ستأتى ردود بشكل مباشر، معلنا موافقته على هذا المشروع لحين ورود الرود التى وعد بها الوزير

وتابع "محسب" الهيئات الاقتصادية تحدثنا عنها كثيرا وقد انشئت بهدف الربح و لا زالت هناك 16 هيئة خاسرة والتقديرات التى تأتى من هذه الهيئات تأتى بنسبة 37% عدم دقة تقدير يعنى يطلب 2 مليار جنيه حوالى من 37% إلى 40% لا يحتاجهم أساسا هناك حبس للمال العام دائم فى هذه الهيئات ومطلوب بشكل دقيق، أما تفكيك هذه الهيئات وتوزيعها على الوزارات المرتبطة بها أو يتم دمج الشركات المرتبطة بتلك الهيئات ويكون هناك هيكلة لتلك الهيئات.