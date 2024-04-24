النائب أيمن محسب: حفل تأبين مواهب الشوربجي مشهد معتاد لحزب الوفد

أكد الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو مجلس النواب، على أن حفل تأبين القيادية الوفدية الراحلة مواهب الشوربجي ورموز الحزب الراحلين هو مشهد معتاد لحزب الوفد لتكرم شخصيات الوفد التي أفنت عمرها مع الحزب والتي لها أثر في نفوس الوفديين فوجب على الوفد بعد وفاتهم أن يكرمهم مثل هذا التكريم، وهذه لفتة جيدة من الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب.

وتوجه الدكتور أيمن محسب بالشكر لرئيس الحزب لفتحه الباب أمام كافة الوفدين السابقين وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق، مشيرًا بأنه لا يوجد يخرج من الوفدية ولم يكن الحضور من االوفد فقط بل هناك شخصيات من أحزاب آخرى جائت تشارك في هذا الحفل الكبير والذي كان على رأسهم إيهاب الخولي عضو مجلس النواب السابق فالجميع جاء للمشاركة في هذا الحفل الكبير.

وجاء حفل التأبين برعاية الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وبحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو مجلس النواب، والدكتورة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب.