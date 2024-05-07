استمتع باقامتك فى «صن رايز رمال ريزورت» برأس نصرانى

اقض إجازتك القادمة فى فندق «صن رايز رمال ريزورت» الواقع فى خلية القرش وبالتحديد فى واحد من أشهر أماكن الغطس فى العالم خليج «رأس تصراني». يوفر الفندق الإقامة الأمثل لكل من يحب الراحة والاستمتاع والبساطة مع بعضهم البعض. يجتمع كل هذا مع الجمال الخلاب لمدينة شرم الشيخ.

يوفر الفندق ٣٣٥ غرفة وجناحًا بها جميع ما تحتاجه خلال إقامتك، منها غرف مخصصة للعائلات وتختلف الإطلالات بين منظر جبال شرم الشيخ الساحرة أو الحدائق الخضراء التى تعيد الحياة بمجرد النظر اليها وأخيرا، حمام السباحة.

حسام الشاعر

يمكنك ان تنغمر بتجربة طعام فريدة بين ٦ مطاعم مختلفة بداية من المطعم الرئيسى «هيلودورو» ذى البوفيه المفتوح والأطباق العالمية من جميع أنحاء العالم أو المطاعم المنفردة وهو مطعم «جميلة» المصري، مطعم «فريدة» المكسيكي، مطعم «اليا» ذو الأطباق المختلفة من بلاد البحر المتوسط ومطعم «مانوهار» الهندى وأخيرًا، مطعم «فلوكا» للمأكولات البحرية.

الفندق به أيضًا العديد من الأماكن التى تقدم أشهى المشروبات المنعشة التى يمكنك أن تتنزه بالفندق وانت تحتسيها. يمكنك قضاء صباحك على حمام السباحة أو قضاء ساعة من الرياضة فى النادى الرياضي ثم للاسترخاء فى النادى الصحى.