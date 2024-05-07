النيابة تحقق في أسباب حريق اندلع بمخزن قطن و4 منازل بطما

شهدت منطقة القيسارية بمركز طما شمال محافظة سوهاج إندلاع حريق في مخزن قطن ومراتب قطنية بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز وامتدت النيران إلى 4 منازل مجاورة وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث أية إصابات بشرية .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بنشوب حريق في مخزن قطن و4 منازل بدائرة المركز دون إصابات .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين اندلاع الحريق في منزل قديم مبني بالطوب الأحمر يُستخدم كمخزن به كمية من القطن والمراتب القطنية ملك "كمال . ا . ا" 53 سنة يقيم بذات الناحية وامتدت النيران إلى 4 منازل أخرى مجاورة.









تم الدفع ب3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات وقبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة .





وبسؤال مالك المخزن والمتضررين قرروا بمضمون ما سبق وأرحعوا سبب الحريق إلى تسريب غاز من اسطوانة بوتاجاز وأضافوا باحتراق كمية من القطن والمراتب والأثاث المنزلي.





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيسر نتج عنه إصابة قائد السيارة بكسر بالساق اليسرى وشقيقته باشتباه كسر بالساق اليمنى وزوجها بكسر بالذراع الأيمن وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين بدائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "زكريا ح ف" 46 سنة سائق، يقيم بمحافظة أسيوط على الطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.





نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكسر بالساق اليسرى ومستقلي السيارة شقيقته "نعمة . ح . ف" 23 سنة ربة منزل باشتباه كسر بالساق اليمنى وزوجها "عاصم . ن . ص" 50 سنة مهندس بكسر بالذراع الأيسر يقيمان بذات الناحية وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.





وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهه الجنائية.





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .