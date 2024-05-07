عاجل
تحت عنوان "مظاهرات غير قانونية".. الاحتلال يعتقل 3 متظاهرين إسرائيليين بتل أبيب
الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

جرعة سامة تُلطخ الرداء الأبيض.. العدالة تقتص من المُمرضة القاتلة ‏

المُدانة
المُدانة

تجردت مُمرضة من مشاعر الإنسانية الفطرية، وتخلت طوعاً عن شرف عملها النبيل في خدمة بني البشر، وأذعنت بخضوعٍ مُذل لسطوة إبليس الذي وسوس لها فأقدمت بيديها على جرائم يندى لها الجبين. 

اقرأ أيضاً: كلمة السر ياسمين.. الفخ الناعم يُسقط ضحية العصابة الشيطانية

txt

كلمة السر ياسمين.. الفخ الناعم يُسقط ضحية العصابة الشيطانية

txt

دفاع المُبرأ في واقعة "عروش البصل": القضاء العادل أنصفنا

أوعز الشيطان لتابعته فأزهقت بيديها أرواحاً بريئة، وشاء الله أن يكشف للجميع سوء ما اقترفت فنالت في نهاية قصتها الجزاء العادل. 

التطور الأبرز في القصة يأتينا من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية التي أدانت فيها المحكمة المُمرضة هيثر بريسدي- 41 سنة بعد أن وجدتها متورطة في إنهاء حياة والشروع في إنهاء حياة مرضى في رعايتها عبر حقنهم بجُرعات قاتلة من عقار الأنسولين. 

وأشار تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية إلى أن المحكمة المختصة قضت يوم الخميس الماضي المُوافق 2 مايو بالسجن المؤبد (3 مرات) بحق المُدانة. 

المُدانة 

تفاصيل جرائم لطخت الرداء الأبيض

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المُدانة هيثر في مايو 2023، وذلك بعد تورطها في حقن 22 مريضاً بعقار الأنسولين (منهم من مات تأثراً بذلك)، وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن أعمار الضحايا كانت تتراوح بين 43 سنة و104 سنة. 

وقالت السيدة ميشيل هنري، المُدعية العامة، :"المُتهمة استخدمت موقعها والثقة فيها كوسيلةٍ لتسميم المرضى الذين اعتمدوا عليها من أجل الرعاية".

وتابعت :"حُكم المؤبد لن يُعيد حياة المجني عليهم التي سُلبت، ولكن سنتأكد من أن الجانية لن تُتاح لها أبداً فرصة القيام بمزيد من الجرائم".

وقال أحد أبناء المجني عليهم :"المُجرمة ليست مريضة وليست مجنونة، هي شر محض، أنا أنظر إلى وجه الشيطان، لقد أنهت حياة والدي".

أسف مُتأخر 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية فإن جرائم المُدانة تضمنت إنهاء حياة 3 مرضى.

ونقل التقريرتصريح المُدانة يوم الحُكم عليها، حيث قالت :"أنا آسفة جداً، أنا آسفة على ما قُمت به".

وقال مُحامي الدفاع فيل ديلوسينتي :"يُمكنكم أن تروا في النهاية أنها تشعر بالندم، لقد كانت هُناك دموع في عينيها".

ويبقى السؤال مطروحاً بشأن الدوافع وراء سلسلة الجرائم البشعة التي قامت بها المُدانة، ويُفسر المُهتمون بذلك النوع من القضايا دوافع الجُناة بأنها تستند على رغبتهم في السيطرة.

فالمُمرضة في حالتنا تعرف أن حقنها الضحايا بالأنسولين سيُصيبهم بالأذى، ولكن ذلك سيُشبع شعورها بالسيطرة وقدرتها على التنبؤ بما سيحدث.

مواد متعلقة

كلمة السر ياسمين.. الفخ الناعم يُسقط ضحية العصابة الشيطانية

اليوم.. الحكم على 16 مُتهمًا بالبلطجة واستعراض القوة في التبين ‏

اليوم.. استكمال مُحاكمة 3 مُتهمين بالتنقيب عن الآثار في عابدين

اليوم.. بدء مُحاكمة 3 مُتهمين بسرقة تمثال أثري من المتحف المصري

غدا.. بدء مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

المُشدد 10 سنوات لثلاثة مُتهمين بالخطف والسرقة بالإكراه ‏

الأحد.. مُحاكمة 22 مُتهماً في “الهيكل الإداري للإخوان”

الثلاثاء.. بدء مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

الجريدة الورقية