جرعة سامة تُلطخ الرداء الأبيض.. العدالة تقتص من المُمرضة القاتلة ‏

تجردت مُمرضة من مشاعر الإنسانية الفطرية، وتخلت طوعاً عن شرف عملها النبيل في خدمة بني البشر، وأذعنت بخضوعٍ مُذل لسطوة إبليس الذي وسوس لها فأقدمت بيديها على جرائم يندى لها الجبين.

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أوعز الشيطان لتابعته فأزهقت بيديها أرواحاً بريئة، وشاء الله أن يكشف للجميع سوء ما اقترفت فنالت في نهاية قصتها الجزاء العادل.

التطور الأبرز في القصة يأتينا من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية التي أدانت فيها المحكمة المُمرضة هيثر بريسدي- 41 سنة بعد أن وجدتها متورطة في إنهاء حياة والشروع في إنهاء حياة مرضى في رعايتها عبر حقنهم بجُرعات قاتلة من عقار الأنسولين.

وأشار تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية إلى أن المحكمة المختصة قضت يوم الخميس الماضي المُوافق 2 مايو بالسجن المؤبد (3 مرات) بحق المُدانة.

المُدانة

تفاصيل جرائم لطخت الرداء الأبيض

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المُدانة هيثر في مايو 2023، وذلك بعد تورطها في حقن 22 مريضاً بعقار الأنسولين (منهم من مات تأثراً بذلك)، وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن أعمار الضحايا كانت تتراوح بين 43 سنة و104 سنة.

وقالت السيدة ميشيل هنري، المُدعية العامة، :"المُتهمة استخدمت موقعها والثقة فيها كوسيلةٍ لتسميم المرضى الذين اعتمدوا عليها من أجل الرعاية".

وتابعت :"حُكم المؤبد لن يُعيد حياة المجني عليهم التي سُلبت، ولكن سنتأكد من أن الجانية لن تُتاح لها أبداً فرصة القيام بمزيد من الجرائم".

وقال أحد أبناء المجني عليهم :"المُجرمة ليست مريضة وليست مجنونة، هي شر محض، أنا أنظر إلى وجه الشيطان، لقد أنهت حياة والدي".

أسف مُتأخر

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية فإن جرائم المُدانة تضمنت إنهاء حياة 3 مرضى.

ونقل التقريرتصريح المُدانة يوم الحُكم عليها، حيث قالت :"أنا آسفة جداً، أنا آسفة على ما قُمت به".

وقال مُحامي الدفاع فيل ديلوسينتي :"يُمكنكم أن تروا في النهاية أنها تشعر بالندم، لقد كانت هُناك دموع في عينيها".

ويبقى السؤال مطروحاً بشأن الدوافع وراء سلسلة الجرائم البشعة التي قامت بها المُدانة، ويُفسر المُهتمون بذلك النوع من القضايا دوافع الجُناة بأنها تستند على رغبتهم في السيطرة.

فالمُمرضة في حالتنا تعرف أن حقنها الضحايا بالأنسولين سيُصيبهم بالأذى، ولكن ذلك سيُشبع شعورها بالسيطرة وقدرتها على التنبؤ بما سيحدث.