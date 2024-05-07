كلمة السر ياسمين.. الفخ الناعم يُسقط ضحية العصابة الشيطانية

يُحسن إبليس الإيعاز لتابعيه من بني البشر بأفكاره الجهنمية، فترى مُعتادي الإجرام وهم يُنفذون جرائمهم بحيلٍ شيطانية تُدهش لها العقول.

ولكن يغيب عن أذهان الأشرار حقيقة يقينية مفادها أن بعد كل ليلٍ مهما طال تُشرق الشمس لتفضح ما اقترفوه في ظُلمة المساء حين ظنوا أن لا عين ستُبصر سوء ما دبروا.

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قصتنا اليوم غريبة بكل تفاصيلها، ففيها استغل الجُناة موهبة تقليد الأصوات، فسولت لهم أنفسهم جذب ضعاف النفوس ممن ينقادون خلف شهواتهم المُحرمة من أجل سرقتهم بعيداً عن أعين العامة، ولكن شاء الله أن يكشفهم لينالوا عقابهم في الدُنيا بانتظار قصاص الآخرة.

الفخ الناعم وحيلة "ياسمين"

أبطال القصة هم 3 أشقياء اجتمعوا على سبيل الذنب فساروا عليه حتى سقطوا غير مأسوف عليهم في قبضة العدالة.

اتفقت إرادة المُتهمين الثلاثة فكونوا مع شريكهم الرابع تشكيلاً عصابياً تخصص في إنشاء حسابات وهمية عبر موقع "فيسبوك" بقصد الخداع والتضليل وتسهيل الإيقاع بالرجال واستدراجهم.

وتُشير أوراق القضية إلى أن التشكيل العصابي استغل قدرة أفراده على تقليد أصوات النساء، وبتاريخ يوم 30 مارس 2022، اتصل أحد شُركاء الشر بالمجني عليه أحمد.ح من خلال حساب وهمي أعطوه اسم "ياسمين".

وطلب الجاني من المجني عليه الحضور لمُقابلته في محل إقامته، وذلك بعد أن اتفق مع باقي شركائه على انتظار المجني عليه عند وصوله واستدراجه داخل العقار والاستيلاء على أمواله ومتعلقاته.

تسارعت وتيرة الأحداث بوصول المجني عليه للمكان المُتفق عليه، وحينما همًّ بالدخول أحاط به شُركاء الشر وقاموا بتكبيل يديه، وسيطروا عليه وسرقوه كرهاً عنه.

ونجح المجني عليه في الفرار بعد أن استولوا على سترته وحقيبة يده وبها متعلقاته الشخصية.

ولم يتوقف طغيان المُتهمين، فقاموا بمُهاتفة المجني عليه، وطلبوا منه مقايضة متعلقاته الشخصية لقاء مقابل مالي، وسايرهم بعد أن أبلغ الأمن.

وفي اللحظة الحاسمة حضر أحد الجُناة ليُتم عملية المُقايضة، ولكنه لم يكن يعلم أن الشرطة بانتظاره فتم القبض عليه.

اعتراف المُتهم الرئيسي

وتضمنت أوراق القضية إفادة المُتهم (سبق الحُكم عليه) أحمد.ص، والذي أكد أنه وباقي المُتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً لمحادثة الآخرين بحسابات مُزيفة على تطبيق فيس بوك بأسماء بنات.

وقاموا بتلك الوسيلة باستدراج ضحاياهم عبر تقليد أصوات بنات، وإرسال صور لهم لابتزاز الضحايا والحصول على أموالهم.

ثم بدأوا في استدراج الرجال مُدعين أنهم فتيات يرغبن في مُقابلتهم، وتم التواصل مع المجني عليه، قبل أن تتواصل الخطة كما أشرنا من قبل.

وثبت من إطلاع النيابة العامة على هاتف المجني عليه وجود مُجادثة بينه وبين من تُدعى "ياسمين"، ووجود عدد من الرسائل بينهما، وثبت أن الحساب طلب من المجني عليه مبالغ مالية لقاء محادثات فيديو والمقابلة.

حكم المحكمة

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكمها في القضية، حيث قضا بمُعاقبة 3 مُدانين بخطف شخص ‏وسرقته بالإكراه في دار السلام بالسجن المُشدد 10 سنوات.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، ‏وأمانة سر محمد طه. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين أحمد.م وحمادة.ر وسعداوي.م بأنهم في يوم 30 مارس 2022 بدائرة قسم شرطة ‏دار السلام خطفوا المجني عليه أحمد.ح بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ‏ذويه. ‏

وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول غايتهم على النحو المُبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت لهم النيابة أيضاً أنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد.ح بطريق الإكراه ‏الواقع عليه بأن أستدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم.‏

وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهاً عنه وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات. ‏

كما أنشئوا حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهام الأول والثاني. ‏