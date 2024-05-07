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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق السيد: الزمالك قادر على التتويج بلقب كأس الكونفدرالية وخسارة سموحة يتحملها جوميز

طارق السيد
طارق السيد

قال طارق السيد نجم الزمالك السابق أن الفارس الأبيض قادر علي الفوز بلقب كأس الكونفدرالية هذا الموسم بعد الوصول للمباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي.

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وقال طارق السيد نجم الزمالك السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الجيل الحالي لنادي الزمالك قادر علي التتويج بلقب كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وأضاف:" اللاعبين الأساسيين فى الزمالك تستحق التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم ، ومباراة سموحة الأخيرة الخسارة يتحملها جوزيه جوميز المدير الفني.

وأكد طارق السيد أنه تم استبعاده من تدريب منتخب مصر مواليد 2009 بسبب أنه زملكاوي.

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