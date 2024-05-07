أمين صندوق الزمالك..شكرا فتيات الذهب

أعرب الدكتورحسام المندوةالدكتورحسام المندوة أمين صندوق نادي الزمالك، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، بلقب بطولة أفريقيا.

وقال "المندوة" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر شاشة قناة الزمالك:" شكراً فتيات الذهب الذين أسعدونا بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا".

وأضاف: "إن شاء الله الفريق يستطيع تحقق نتائج مميزة في بطولة كأس العالم للأندية، ويسعدونا كما تعودنا منهم".

وأكمل: "أشكر الكابتن أحمد فتحي المدير الفني للفريق، والكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي مجلس الإدارة، على دورهم مع الفريق خلال الفترة الماضية".

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، تُوج بلقب بطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2 في النهائي، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.