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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير استراتيجي: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار لا ينهي الأزمة

غزة
غزة

قال اللواء محمد الدويري نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بنيامين نتنياهو في وضع صعب لعدة أسباب، منها تشدد وتصلب مواقفه منذ اليوم الأول لبداية الحرب، إذ حدد مجموعة من الأهداف ويصمم على تحقيقها حتى صباح اليوم، من أهمها القضاء على حركة حماس عسكريا وسياسيا واحتلال غزة فترة حتى يؤمن وألا تكون مهددة لإسرائيل مرة أخرى".

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وأضاف "الدويري"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية":"هناك موقف اليمين الإسرائيلي مثل سموترتيش وبن جفير، ونتنياهو حريص للغاية على هدم هذا الائتلاف، وبالتالي، فإنّ عليه التعامل معه، وفي رأيي، نتنياهو لن يوافق على الصفقة بشكلها الحالي، وسيدخل عليها تعديلات حتى يمكن أن يمررها لليمين المتطرف".

موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار لا يحل الأمر تماما

وتابع الخبير الاستراتيجي: "موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار لا يحل الموضوع تماما، لكنه يمهد الطريق أمام الحل.

وأردف "نحن الآن بعد هذه الموافقة ننتظر الموقف الإسرائيلي الذي أصبح الموقف الرئيسي، والسؤال هنا، هل يمكن لإسرائيل قبول هذه الصفقة أو المقترحات كما هي أم تدخل تعديلات على عملية رفح الفلسطينية؟".

قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن حماس وافقت على مقترح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، كانت اقترحته مصر، وذلك عبر اتصال هاتفي أجراه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، ومع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ويشمل المقترح الذي وافقت عليه حماس، وقف إطلاق النار  في غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى بشكل نهائي.

رغم إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، بوقف إطلاق النار، نشر يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه على منصة أكس قائلا: هذا المساء تجري مناقشة مع رئيس الأركان ورئيس شعبة العمليات حول الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي، والتي ستبدأ قريبًا في منطقة رفح وأماكن أخرى في قطاع غزة.

 

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