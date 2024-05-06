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الثلاثاء 07 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

محمد معروف
محمد معروف

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والمقرر لها مساء غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.
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ويدير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من شريف عبد الله وعدي عيد وأحمد حمدي كحكم رابع.

فيما يتواجد عبد العزيز السيد حكم لتقنية الفيديو ويعاونه محمد عباس قابيل.

ويواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظير الاتحاد  على إستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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