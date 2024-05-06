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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة عمرو السولية

عمرو السولية
عمرو السولية

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وكان عمرو السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني تعديلًا على تشكيل الأهلي بعد إعلانه بشكل رسمي بإشراك كريم نيدفيد بدلًا من عمرو السولية، الذي خضع لفحوصات طبية، وأجرى أشعة أمس أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة بالقدم اليسرى.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأصبح السولية مهدداً بالغياب عن لقاء الذهاب ضد الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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