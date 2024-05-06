ديفيد مويس يعلق على رحيله عن وست هام

علق المدرب ديفيد مويس على قرار رحيله عن وست هام يونايتد، بعدما أعلن النادي في بيان رسمي خلال الساعات القليلة الماضية رحيله عن تدريب الشواكيش الإنجليزية.

وكشف ديفيد مويس عن رأيه في رحيله عن وست هام، حيث قال: "بالتأكيد استمتعت بأربع سنوات ونصف رائعة في قيادة النادي، وست هام في وضع أقوى مما كان عليه عندما عدت في عام 2019".

وتابع: "عند انضمامي لوست هام للمرة الثانية، كان النادي فوق منطقة الهبوط بمركز واحد، وكانت رحلة رائعة لقضاء ثلاثة مواسم متتالية في أوروبا".

وأكمل: "عقب قيادة وست هام إلى بر الأمان، قمنا بقيادة الفريق إلى المركزين السادس والسابع في الدوري الإنجليزي، وكنت سعيدًا عندما فزنا بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي في يونيو الماضي، أول لقب كبير للنادي منذ 43 عامًا".

وأضاف: "أتوجه بالشكر لجميع اللاعبين على دعمهم، وعلى كل النجاح الذي حققوه، على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية، لقد استمتعت حقًا بالعمل مع الجميع في وست هام، وأود أن أشكر مجلس الإدارة على منحي الفرصة لإدارة هذا النادي العظيم".

وأتم: "أتمنى في من سيأتي بعدي، والمسؤولين، واللاعبين، والموظفين، والمشجعين، والجميع في وست هام، كل التوفيق في المستقبل".

الجدير بالذكر أن عقد المدرب الاسكتلندي مع وست هام ينتهي في يونيو المقبل، حيث قرر الرحيل دون تجديد عقده.