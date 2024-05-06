بيراميدز يقلب الطاولة على فيوتشر ويحافظ على صدارة الدوري

حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري.

تقدم فيوتشر عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 20، وظل يواصل بيراميدز فك دفاعات فيوتشر إلى أن نجح في الدقيقة 76 عن طريق فيستون مايلي، وقبل نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ونفذها كريم حافظ بنجاح ليخطف بيراميدز نقاط المباراة بسيناريو قاتل.

بهذه النتيجة يحافظ بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

ويخوض المصري مواجهة قوية في الجولة المقبلة أمام بيراميدز متصدر جدول المسابقة، وذلك يوم السبت الموافق 11 مايو الحالي.

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - مصطفى فتحي.

تشكيل فيوتشر..

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: علي ياسر